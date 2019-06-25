İşte gönderilecek ilk oyuncu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri İşte gönderilecek ilk oyuncu

İşte gönderilecek ilk oyuncu

İşte gönderilecek ilk oyuncu

sezonun kadrosu için kolları sıvayan , gönderilecekler listesini de belirledi. Sarı- kırmızılıların ilk olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan ile yollarını ayırmak istediği öğrenildi.

sezonun kadrosu için kolları sıvayan , gönderilecekler listesini de belirledi. Sarı- kırmızılıların ilk olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan ile yollarını ayırmak istediği öğrenildi. Yönetimin senelik 2.6 milyon euro'ya anlaşma sağlanan Yunan futbolcudan kulüp bulmalarını isteyeceği ifade edildi.
  1. 25.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte gönderilecek ilk oyuncu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN