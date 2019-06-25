İşte gönderilecek ilk oyuncu
Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Galatasaray, gönderilecekler listesini de belirledi. Sarı- kırmızılıların ilk olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmak istediği öğrenildi.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
İşte gönderilecek ilk oyuncu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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