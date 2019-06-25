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25 Haziran 2019, Salı
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Galatasaraylı Younes 'nın son durumu ile ilgili açıklama!

Galatasaraylı Younes Belhanda'nın son durumu ile ilgili açıklama!

'ın başarılı futbolcusu Younes , Takımı'nda sakatlık geçirdiği için 'nda ilk maçı kaçırmıştı. Belhanda'dan sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

kapsamında Fas Mili Takımı ile birlikte olan ve antrenmanda bileğinden sakatlanan Younes için 'ı da yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

Takımı doktoru Abderrazak Hifti, Belhanda'nın korkulacak bir sakatlığı olmadığını belirtirken ''Oynamaya hazır'' raporu verdi.
Afrika Kupası'nda Belhanda'nın sakatlığı nedeniyle forma giymediği bir maçta Namibya'yı 1-0 mağlup eden Fas, ikinci grup maçında Fildişi Sahili ile oynayacak. Zorlu maçta Belhanda'nın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

  1. 25.06.2019
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