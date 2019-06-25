Galatasaraylı Younes Belhanda'nın son durumu ile ilgili açıklama!

Afrika Kupası kapsamında Fas Mili Takımı ile birlikte olan ve antrenmanda bileğinden sakatlanan Younes Belhanda için Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

Fas Milli Takımı doktoru Abderrazak Hifti, Belhanda'nın korkulacak bir sakatlığı olmadığını belirtirken ''Oynamaya hazır'' raporu verdi.

Afrika Kupası'nda Belhanda'nın sakatlığı nedeniyle forma giymediği bir maçta Namibya'yı 1-0 mağlup eden Fas, ikinci grup maçında Fildişi Sahili ile oynayacak. Zorlu maçta Belhanda'nın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

