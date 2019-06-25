Galatasaraylı Ahmet Çalık Gençlerbirliği'ne dönüyor!
Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mustafa Kaplan transfer çalışmalarına hızlı başladı. Yepyeni bir takım kuracak olan başarılı teknik adam işe eski öğrencilerinden başladı.
Başkent ekibinde bu doğrultuda ilk görüşme stoper Ahmet Çalık'la yapıldı. Rahmetli başkan İlhan Cavcav'ın hayata gözlerini yummadan kısa süre önce Galatasaray'a sattığı savunmacının kiralanması gündemde.
Aradığı şansı bir türlü bulamayan ve sözleşmesi devam etmesine rağmen takımında düşünülmeyen Ahmet Çalık'ın yuvaya dönmeyi kabul ettiği öğrenildi. Kulüpler arasnda yapılacak görüşmelerin ardından transferin gerçekleşeceği vurgulandı.
- 25.06.2019
- Ryan Babel Fatih Terim'i çıldırttı! Öyle bir şey istedi ki...
- Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi
- Çok gizli transfer zirvesi! Ve Burak Yılmaz resmen... Son dakika Beşiktaş haberleri
- Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi
- Galatasaray'da flaş karar! 3 ayrılık 4 transfer
-
Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
-
Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
-
Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Galatasaraylı Ahmet Çalık Gençlerbirliği'ne dönüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.