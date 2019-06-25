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25 Haziran 2019, Salı
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Galatasaraylı Gençlerbirliği'ne dönüyor!

Galatasaraylı Ahmet Çalık Gençlerbirliği'ne dönüyor!

Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mustafa Kaplan çalışmalarına hızlı başladı. Yepyeni bir takım kuracak olan başarılı teknik adam işe eski öğrencilerinden başladı.

Başkent ekibinde bu doğrultuda ilk görüşme stoper 'la yapıldı. Rahmetli başkan 'ın hayata gözlerini yummadan kısa süre önce Galatasaray'a sattığı savunmacının kiralanması gündemde.

Aradığı şansı bir türlü bulamayan ve sözleşmesi devam etmesine rağmen takımında düşünülmeyen Ahmet Çalık'ın yuvaya dönmeyi kabul ettiği öğrenildi. Kulüpler arasnda yapılacak görüşmelerin ardından transferin gerçekleşeceği vurgulandı.

  1. 25.06.2019
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