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25 Haziran 2019, Salı
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’dan ’e: G.Saray’a gelmelisin

Fernando’dan Delph’e: G.Saray’a gelmelisin

Aslan'ın görüşme halinde olduğu için devreye girdi. G.Saray'da 2. yılını tamamlayan Brezilyalı, M.City'de birlikte oynadığı Delph'e her fırsatta sarı-kırmızılıları ve 'u anlatıyor.

Aslan'ın görüşme halinde olduğu için devreye girdi. G.Saray'da 2. yılını tamamlayan Brezilyalı, M.City'de birlikte oynadığı Delph'e her fırsatta sarı-kırmızılıları ve 'u anlatıyor. 29 yaşındaki orta sahayı 'a çağıran Fernando, "Buraya gelmelisin" diyor
  1. 25.6.2019
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