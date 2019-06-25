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25 Haziran 2019, Salı
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’un yeni çocuğu

Cimbom’un yeni çocuğu

Geçtiğimiz sezon, “’dan başka takımda oynamam” diyen ’yi kadrosuna katan Aslan, aynı ifadeleri kullanan için de geri sayımda.

Hareketli bir dönemi geçiren G.Saray, konusunda beklemeye geçti. 'nin 10 milyon euro bonservis bedeli istemesinin ardından bu transferi askıya alan sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, "'da oynamak istiyorum" sözlerinin ardından yeni bir strateji belirledi. Geçtiğimiz sezon, "Galatasaray'dan başka takımda oynamam" diyen Akbaba transferinde sabırlı davranan , Deniz konusunda da acele hareket etmeyecek. Futbolcunun imza atmaya hazır olmasını ile yapılacak görüşmelerde kullanacak olan Galatasaray, bonservis bedelini en az yarı yarıya düşürmeye çalışacak.
  1. 25.6.2019
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