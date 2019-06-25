Cimbom’un yeni çocuğu
Geçtiğimiz sezon, “Galatasaray’dan başka takımda oynamam” diyen Emre’yi kadrosuna katan Aslan, aynı ifadeleri kullanan Deniz Türüç için de geri sayımda.
- 25.6.2019
-
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
Toplam 1
Yorum
BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
-
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
-
Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
Toplam 1
Yorum
BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
Cimbom’un yeni çocuğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.