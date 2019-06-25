Bruma’dan kötü haber - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Bruma’dan kötü haber

’dan kötü haber

Bruma’dan kötü haber

'ten ayrılacak olan için uzun süredir temas halinde olan 'a kötü haber geldi. 'nin ülkesinin takımlarından ile anlaştığı öğrenildi.

'ten ayrılacak olan için uzun süredir temas halinde olan 'a kötü haber geldi. 'nin ülkesinin takımlarından ile anlaştığı öğrenildi. Porto'nun bu transfer için Alman ekibine 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
  1. 25.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bruma’dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN