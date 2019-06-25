B planı Aboubakar

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla giriş yapmayı hedefleyen G.Saray'ın listesindeki isimler ortaya çıkmaya başladı. Diagne'nin Arap ekibi Al Nasr'a 15 milyon euro bonservis bedeliyle satılması halinde sarıkırmızılılar operasyona başlayacak. İlk olarak golcü transferine öncelik verecek olan Aslan, Monaco'nun yıldızı Falcao için nabız yoklayacak. Kolombiyalı golcüden olumsuz yanıt gelmesi halinde Cimbom, rotayı Portekiz'e çevirecek.



SAKATLIĞI ARAŞTIRILACAK

Sarı-kırmızılılar, Porto ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Aboubakar için görüşmeler yapacak. 2016-17 sezonunda kiralık oynadığı Beşiktaş'ta başarılı bir dönem geçiren Kamerunlu yıldızı kadrosuna katmayı hedefleyecek olan Cimbom, B planı olarak belirlediği bu oyuncuda tüm şartları zorlayacak. Bu arada G.Saray, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle 11 maçta oynayan Aboubakar'ın bu problemiyle ilgili de detaylı bir araştırma yapacak.



Sarı-kırmızılılar, 2016- 17'de Beşiktaş'ta kiralık oynayan Kamerunlu yıldız için harekete geçecek ve Porto ile görüşecek.



Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefleyen Cimbom, transferde tüm şartları zorlayacak.



Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle Portekiz Ligi'nde 8 maçta forma giyen Aboubakar, bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

'TERİM ONU İSTİYOR'

Fatih Terim'in eski yardımcılarından Müfit Erkasap, dün gündemdeki konularla ilgili önemli açıkamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Erkasap, "Aboubakar, Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Fatih hoca onu istiyor" dedi.



SÜPER LİG'İ İYİ BİLİYOR

Aboubakar, formasını giydiği Beşiktaş ile 2016-17 sezonunda Süper Lig'e damga vurmuştu. 27 lig maçında oynayan Kamerunlu oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de o sezon 6 maçta 3 gol sevinci yaşamıştı.



GÜÇLÜ YÖNLERİ

-Ara pas verme

- Bitiricilik - Kilit pas

- Adam geçme

- Hava topu Zayıf yönleri

- Orta açma

- Defansif katkı