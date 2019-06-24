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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Yusuf’ta da işlem tamam

Yusuf’ta da işlem tamam

'in istediği isimlerden olan 'da da dün flaş bir gelişme yaşandı. 'la önceki günlerde anlaşmaya yakın olduğu iddia edilen 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle her konuda uzlaşma sağlandı.

'in istediği isimlerden olan 'da da dün flaş bir gelişme yaşandı. 'la önceki günlerde anlaşmaya yakın olduğu iddia edilen 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle her konuda uzlaşma sağlandı. Alacaklarının bulunduğu 'a ihtar çeken ve bonservisini alacak olan Yusuf'un askerlik görevinin ardından sarı-kırmızılılara imza atacağı öğrenildi. Şener Özbayraklı ve 'ten sonra anlaşma sağlanan 3. yerli futbolcu olan Yusuf ile 3 yıllık sözleşme yapılacak. Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 26 maçına çıkan sol kanat, 2 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.
  1. 24.6.2019
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