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24 Haziran 2019, Pazartesi
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için kulüp binasında flaş görüşme!

Ozan Kabak için kulüp binasında flaş görüşme!

Adı son günlerde sıkça ile anılan için Alman basınında dev kulübün girişimlere başladığı iddia edilirken, transferde sıraya giren diğer bir dünya devi AC Milan'dan flaş bir hamle geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio, 19 yaşındaki stoperin menajerleri Fazıl ve Fırat Özdemir kardeşlerin Milan kulübünün tesislerine giderek İtalyan yöneticilerle masaya oturduğunu duyurdu.

Di Marzio'nun sitesinde ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda iki menajerin Milan tesislerine arabayla girerkenki fotoğrafları da paylaşıldı.

Haberde ayrıca Milan'ın gibi 'ın sözleşmesinde yer alan "15 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini yürürlüğe koymaya hazır olduğu ve görüşmede için son detayların masaya yatırıldığı bilgisi paylaşıldı.

  1. 24.06.2019
  2. Güncelleme: 24.06.2019 19:36
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