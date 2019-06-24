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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Hakan’da flaş gelişme

Hakan’da flaş gelişme

'in A 'ı çalıştırdığı dönemde vazgeçilmezleri arasında yer alan ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Milan'ın 'ın gündeminde yer alan yıldız futbolcuyu gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği öğrenildi.

'in A 'ı çalıştırdığı dönemde vazgeçilmezleri arasında yer alan ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Milan'ın 'ın gündeminde yer alan yıldız futbolcuyu gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği öğrenildi. Corriere dello Sport, İtalyan ekibinin bonservisi 'de olan Mateo Kovacic'i transfer etmesi halinde Hakan'ın göndereceğini yazdı. Bu arada Milan'ın yeni sportif direktörü Maldini'nin daha önce Terim ile yaptığı iddia edilen görüşmede, "Hakan'ı satamazsak size kiralayacağı" dediği ileri sürülkmüştü.
  1. 24.6.2019
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