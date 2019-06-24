Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler (24.06.19)
Son şampiyon Galatasaray'da yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte sarı-kırmızılılar da yaşanan son gelişmeler...
MARIANO 33 YAŞINDA!
Sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki Mariano 33 yaşına bastı. 2 sezon önce Sevilla'dan gelen Sambacı, Aslan'da 3 kupa kaldırdı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mariano tebrik edildi. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 67 resmi maçta 2 gol atıp, 11 asist yaptı.
YENİLEMEDE SON GÜN YARIN
Geçtiğimiz sezon 30 binden fazla kombi-ne satan G.Saray, kart sahip-leri için 11 Haziran'da yenile-me kampanyası başlatmıştı. Sarı-kırmızılılar son yenileme tarihinin yarın olduğunu belirtti. Kombine yer değişikliği ise 27 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında olacak.
OZAN KABAK ADA'YA GİDİYOR!
Dünyayı peşine takan Ozan Kabak için yeni iddia. Sky İtalya, Milan'ın 15 milyon euro ödemeyi kabul ettiğini ancak oyuncunun menajeriyle anlaşamadıklarını açıkladı. Bayern Münih'in de geri adım attığı ilişkide Premier Lig ekiplerinin daha yüksek maaş ilettiğini bildirdi.
KADRO DIŞI KALDI
As Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na katılan Younes Belhanda sakatlık geçirdi. Ayak bileğini burkan yıldız futbolcu dün akşam Namibya ile oynanan maç öncesi kadrodan çıkarıldı. 29 yaşındaki 10 numaranın 28 Haziran'da oynanacak Fildişi Sahili maçında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Kulüp doktoru, sakatları riske atmayacaklarını ifade etti.
- 24.6.2019
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Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Toplam 2
Yorum
hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
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Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı
Toplam 1
Yorum
CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
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Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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