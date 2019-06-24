Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler (24.06.19) - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler (24.06.19)

Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler (24.06.19)

Son şampiyon Galatasaray'da yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte sarı-kırmızılılar da yaşanan son gelişmeler...

MARIANO 33 YAŞINDA!

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki Mariano 33 yaşına bastı. 2 sezon önce Sevilla'dan gelen Sambacı, Aslan'da 3 kupa kaldırdı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mariano tebrik edildi. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 67 resmi maçta 2 gol atıp, 11 asist yaptı.

YENİLEMEDE SON GÜN YARIN
Geçtiğimiz sezon 30 binden fazla kombi-ne satan G.Saray, kart sahip-leri için 11 Haziran'da yenile-me kampanyası başlatmıştı. Sarı-kırmızılılar son yenileme tarihinin yarın olduğunu belirtti. Kombine yer değişikliği ise 27 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında olacak.

OZAN KABAK ADA'YA GİDİYOR!
Dünyayı peşine takan Ozan Kabak için yeni iddia. Sky İtalya, Milan'ın 15 milyon euro ödemeyi kabul ettiğini ancak oyuncunun menajeriyle anlaşamadıklarını açıkladı. 'in de geri adım attığı ilişkide ekiplerinin daha yüksek maaş ilettiğini bildirdi.

KADRO DIŞI KALDI
As ile Afrika Uluslar Kupası'na katılan Younes Belhanda sakatlık geçirdi. Ayak bileğini burkan yıldız futbolcu dün akşam Namibya ile oynanan maç öncesi kadrodan çıkarıldı. 29 yaşındaki 10 numaranın 28 Haziran'da oynanacak Fildişi Sahili maçında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Kulüp doktoru, sakatları riske atmayacaklarını ifade etti.

  1. 24.6.2019
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