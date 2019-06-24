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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Fransızlar’dan Seri iddiası

Fransızlar’dan Seri iddiası

Listesinde birçok yıldız isim olan için 'dan bir iddia geldi. , 'den düşen Fulham'ın yıldız ismi için sarıkırmızılıların devrede olduğunu yazdı.

Listesinde birçok yıldız isim olan için 'dan bir iddia geldi. , 'den düşen Fulham'ın yıldız ismi için sarıkırmızılıların devrede olduğunu yazdı. Haberde; 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde ile Monaco'nun da ısrarcı olduğu belirtildi. Bonservisi yüksek olan Fildişi Sahili oyuncu için tüm kulüplerin kiralama talebinde bulunduğu da ileri sürüldü.
  1. 24.6.2019
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