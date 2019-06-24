Diagne valizleri topladı!

Valizlerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Niutta, taraftarlara açık açık "Gidiyoruz" sinyali verdi. Hali hazırda Senegal Milli Takımı ile Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Diagne'nin Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'la resmi imzayı kısa sürede atması bekleniyor. Diagne'nin kulüple yıllık 4 milyon euro'ya anlaştığı, G.Saraylı yöneticilerin de bu kulüple pazarlık masasında olduğu biliniyor.