Diagne valizleri topladı!
Galatasaray'dan ayrıldığına yönelik resmi açıklamanın beklendiği Mbaye Diagne'nin eşinden flaş bir hamle geldi. Senegalli futbolcunun eşi Teresa Niutta, Diagne'ye ve kendisine ait eşyaları topladı.
Valizlerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Niutta, taraftarlara açık açık "Gidiyoruz" sinyali verdi. Hali hazırda Senegal Milli Takımı ile Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Diagne'nin Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'la resmi imzayı kısa sürede atması bekleniyor. Diagne'nin kulüple yıllık 4 milyon euro'ya anlaştığı, G.Saraylı yöneticilerin de bu kulüple pazarlık masasında olduğu biliniyor.
- 24.6.2019
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Fırtına golcü Moukandjo
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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