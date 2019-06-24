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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Delph dünden hazır!

Delph dünden hazır!

İngiliz , 'nin gözen çıkardığı 'in 'a gidebileceğini iddia etmişti. Ada basını, 29 yaşındaki orta sahayla ilgili yeni haberler yapmaya devam etti.

İngiliz , 'nin gözen çıkardığı 'in 'a gidebileceğini iddia etmişti. Ada basını, 29 yaşındaki orta sahayla ilgili yeni haberler yapmaya devam etti. Tecrübeli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı sarı-kırmızılılara sıcak baktığı öğrenildi
  1. 24.6.2019
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