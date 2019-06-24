Carrasco’nun talipleri arttı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Carrasco’nun talipleri arttı

Carrasco’nun talipleri arttı

Carrasco’nun talipleri arttı

kulübü 'ta forma giyen ve bırakılan , 'ın gündemine girmişti. Ancak 25 yaşındaki kanat oyuncusu için , Sevilla ve 'in de devreye girdiği öğrenildi.

kulübü 'ta forma giyen ve bırakılan , 'ın gündemine girmişti. Ancak 25 yaşındaki kanat oyuncusu için , Sevilla ve 'in de devreye girdiği öğrenildi. Çin'den ayrılıp, Avrupa'ya dönmeyi planlayan Belçikalı yıldızın kısa süre içinde kararını vereceği belirtildi.
  1. 24.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Carrasco’nun talipleri arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN