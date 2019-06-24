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24 Haziran 2019, Pazartesi
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pusaya yattı!

Aslan pusaya yattı!

'ın eski yıldızı Bruma'nın iki sezondur formasını giydiği Leipzig'ten ayrılmak istediği iddia edilmişti. Portekizli'nin menajeri de, ", ve Porto'dan teklif aldık" ifadesini kullanmıştı.

'ın eski yıldızı Bruma'nın iki sezondur formasını giydiği Leipzig'ten ayrılmak istediği iddia edilmişti. Portekizli'nin menajeri de, ", ve Porto'dan teklif aldık" ifadesini kullanmıştı. Alman Kicker Dergisi, 'ın 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili beklemeye geçtiğini ve bir sürprize imza atabileceğini yazdı.
  1. 24.6.2019
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