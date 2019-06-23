Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı
Galatasaray taraftarı Adem Büyük'ün transfer edileceği haberlerinin ardından büyük tepki gösterdi. Taraftar 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yerine daha genç futbolcuların takıma kazandırılmasını istiyor.
Yönetim, taraftar tepkisi sonrası Adem Büyük'ü askıya aldı. Babel başta olmak üzere yıldız isimlerin imzasının ardından transferin yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Adem Büyük ile anlaşması büyük şaşkınlık yaratmıştı... Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim bir sürpriz daha yaparak transferi askıya aldı.
Taraftarların özellikle sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepki nedeniyle böyle bir karar verdiği belirtiliyor. Ancak başta Babel olmak üzere yıldız isimlerin imzasının ardından Adem'in yeniden gündeme alınacağı öğrenildi. Yönetim bu durumda tepkilerin ortadan kalkacağını düşünüyor..
- 23.06.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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