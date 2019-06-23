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23 Haziran 2019, Pazar
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Taraftar kızdı transferini askıya aldı

Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı

taraftarı 'ün edileceği haberlerinin ardından büyük tepki gösterdi. Taraftar 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yerine daha genç futbolcuların takıma kazandırılmasını istiyor.

Yönetim, taraftar tepkisi sonrası 'ü askıya aldı. Babel başta olmak üzere yıldız isimlerin imzasının ardından transferin yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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ile sözleşmesi sona eren Adem Büyük ile anlaşması büyük şaşkınlık yaratmıştı... Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim bir sürpriz daha yaparak transferi askıya aldı.

Taraftarların özellikle sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepki nedeniyle böyle bir karar verdiği belirtiliyor. Ancak başta Babel olmak üzere yıldız isimlerin imzasının ardından Adem'in yeniden gündeme alınacağı öğrenildi. Yönetim bu durumda tepkilerin ortadan kalkacağını düşünüyor..

  1. 23.06.2019
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