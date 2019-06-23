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23 Haziran 2019, Pazar
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O isim 'ı seçti

O isim Galatasaray'ı seçti

'da hareketliliği sürüyor. 'nin de istediği Deniz, tercihini G.Saray'dan yana kullandı. Fedakarlığa hazır olduğunu bildirdi.

Vedat Muriç'ten sonra 'dan de forması giymeyi istediğini ifade etti. 'nin de gündeminde olan başarılı oyuncunun, ve Şampiyonlar Ligi faktörleri nedeniyle sarı-kırmızılı takımı seçtiği ve bu tercihini sarı-kırmızılı yöneticilere de ilettiği öğrenildi. Ayrıca Türüç'ün, Galatasaray forması giyebilmek için fedakarlığa hazır olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli belirlemeyen , sözleşmesinde bulunan 10 milyon euro'luk serbest kalma bedelini işaret ederken sarı-kırmızılı yönetim ilk etapta 3 milyon euro'luk teklif yaparak beklemeye geçti.
Orta sahanın birçok bölgesinde görev yapabilen 26 yaşındaki Deniz Türüç, teknik heyetin gözdelerinden...

ONYEKERU İMZAYA GELİYOR?
Henry Onyekuru'yla ilgili olumlu haberler gelmeye devam ediyor. İngiliz Talk Sport, AFCON'dan sonra Onyekuru'nun G.Saray'la bir yıllık kiralık sözleşmesi daha imzalamak için İstanbul'a gideceğini yazdı. Nijeryalı futbolcunun ardından tatile çıkacağı belirtildi. Onyekuru için son olarak Zenit'in de devreye girdiği ifade edilmişti.

  1. 23.6.2019
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