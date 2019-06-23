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23 Haziran 2019, Pazar
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Hagi 'a dönüyor!

Hagi Galatasaray'a dönüyor!

, tarihi başarılara ulaştığı Hagi’den sonra bu kez oğlu Ianis’e göz dikti. basını da genç yıldızın sarı-kırmızılılara yakın olduğunu iddia etti.

Sarı-kırmızılılar için yeni bir isim gündeme geldi. 1996-2001'de G.Saray'da oynayan 'den sonra bu kez oğlu , formayı giymeye hazırlanıyor. Ülkesi Romanya'da Viitorul Constanta'da oynayan 20 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla görüştüğü iddia ediliyor. Romanya Federasyonu eski Başkanı Dumitru Dragomir, Ianis'e 'den 8 milyon euro değerinde teklif geldiğini belirtip, "Onun değerini 15 milyon euro olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

'8 MİLYONDAN FAZLA EDER'
Rumenlerin eski milli futbolcularından Duckadam da Ianis Hagi'ye teklif yapan kulübün olduğunu ifade ederek, "Kulübü, 8 milyon euro'ya Ianis'i bırakır mı, bilmiyorum. G.Saray gibi her yıl Avrupa'da oynayan bir takım olmasına rağmen bu rakamın üzerinde bir fiyat talebi olabilir" diye konuştu. Profesyonel kariyerine şu anda oynadığı Viitorul'da başlayan genç futbolcu, 2016-18 sezonlarında İtalyan Fiorentina'da forma giydikten sonra son iki yıldır tekrar ekibine döndü.

NET KONUŞMUŞTU: HAYIR DEMEM
Takımı Viitorul'un geçtiğimiz ocak ayında Belek'te kamp yaptığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ianis Hagi, net ifadeler kullanmıştı. Hagi isminin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bildiğini söyleyen Ianis, "Galatasaray çok büyük bir kulüp ama gelecek ne gösterir bilemiyorum. Tabii ki Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem" ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLİZLER'İ YIKTI
U21 Avrupa Şampiyonası'nda Romanya forması giyen Ianis Hagi, önceki gece ile oynanan maça damgasını vurdu. Romanya'nın 4-2'lik galibiyetiyle sona eren karşılaşmada takımını öne geçiren golü atan Hagi, futboluyla 90 dakikanın en iyileri arasında yer aldı.

  1. 23.6.2019
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