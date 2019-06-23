Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler (23.06.19)
Son şampiyon Galatasaray'da yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte sarı-kırmızılılar da yaşanan son gelişmeler...
DİAGNE MÜJDESİ
Forvet arayışları devam eden ve son olarak Meksikalı Chicharito ile anılan Galatasaray'da dikkatler bir yandan da Mbaye Diagne'de... Afrika Kupası'nda bulunan Senegalli futbolcu için dün sarı-kırmızılıları sevindirecek bir iddia ortaya atıldı. Golcü oyuncunun, Suudi Arabistan şampiyonu Al Nasr ile anlaştığı ifade edildi. Senegalli golcünün yıllık 4 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği ve Al Nasr'ın da Galatasaray'la pazarlık masasında olduğu bildirildi.
Al Nasr'ın Mbaye Diagne için yaptığı ilk teklifin 13 milyon euro olduğu, G.Saray'ın ise 16 milyon euro istediği belirtildi.
RESMİ AÇIKLAMA!
Özellikle şampiyonluk kutlamalarına katılmaması nedeniyle Diagne'yi defterden silen Galatasaraylılar gidişini dört gözle beklerken bir taraftar, kulübün Twitter'daki hesabını birebir kopyalayarak resmi açıklama yapmayı bile ihmal etmedi.
BİR REKOR DAHA MI?
Eğer Diagne, 16 milyon euro'ya transfer olursa Galatasaray rekorunu egale edecek. Daha önce Badou Ndiaye, aynı rakama Stoke City'nin yolunu tutmuştu.
GALATASARAY'IN BOL SIFIRLI TRANSFERLERİ:
Badou Ndiaye......16 milyon euro
Mbaye Diagne.....16 milyon euro
Armindo Bruma...15 milyon euro
Arda Turan...........13 milyon euro
Ozan Kabak..........11 milyon euro
Garry Rodrigues....9 mliyon euro
Kader Keita.........8.1 mliyon euro
Burak Yılmaz..........8 mliyon euro?
DURSUN ÖZBEK: 140 MİLYON TL ALACAĞIM VAR!
Galatasaray'ı icraya vermesi nedeniyle tepkilerin odağında yer alan eski başkan Dursun Özbek, yönetimin kendisiyle temas kurmamasından şikayet etti. Futbol Arena'ya konuşan eski başkan, "Aramaları ve çözüm sunmalarını bekledik. Ancak hiçbir adım atmadılar. Yaklaşık 140 milyon TL alacağımız var. Ama ne aradılar, ne sordular" diye konuştu.
NAKİT VERDİM
Şampiyonluk mücadelesi nedeniyle bir talepte bulunmadıklarını kaydeden Özbek, "Bu ticari bir alacaktan kaynaklanan bir şey değil! Bu nakit verilmiş bir para! '100 lira borcumuz var ama sen şu 2 lirayı al şimdi' denilebilirdi" diye konuştu. Alacaklarının 13.6 milyon euro'luk kısmı için icra takibi başlattıklarını da kaydetti.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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