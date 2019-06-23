Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler (23.06.19)

DİAGNE MÜJDESİ

Forvet arayışları devam eden ve son olarak Meksikalı Chicharito ile anılan Galatasaray'da dikkatler bir yandan da Mbaye Diagne'de... Afrika Kupası'nda bulunan Senegalli futbolcu için dün sarı-kırmızılıları sevindirecek bir iddia ortaya atıldı. Golcü oyuncunun, Suudi Arabistan şampiyonu Al Nasr ile anlaştığı ifade edildi. Senegalli golcünün yıllık 4 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği ve Al Nasr'ın da Galatasaray'la pazarlık masasında olduğu bildirildi.



Al Nasr'ın Mbaye Diagne için yaptığı ilk teklifin 13 milyon euro olduğu, G.Saray'ın ise 16 milyon euro istediği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA!

Özellikle şampiyonluk kutlamalarına katılmaması nedeniyle Diagne'yi defterden silen Galatasaraylılar gidişini dört gözle beklerken bir taraftar, kulübün Twitter'daki hesabını birebir kopyalayarak resmi açıklama yapmayı bile ihmal etmedi.

BİR REKOR DAHA MI?

Eğer Diagne, 16 milyon euro'ya transfer olursa Galatasaray rekorunu egale edecek. Daha önce Badou Ndiaye, aynı rakama Stoke City'nin yolunu tutmuştu.

GALATASARAY'IN BOL SIFIRLI TRANSFERLERİ:

Badou Ndiaye......16 milyon euro

Mbaye Diagne.....16 milyon euro

Armindo Bruma...15 milyon euro

Arda Turan...........13 milyon euro

Ozan Kabak..........11 milyon euro

Garry Rodrigues....9 mliyon euro

Kader Keita.........8.1 mliyon euro

Burak Yılmaz..........8 mliyon euro?

DURSUN ÖZBEK: 140 MİLYON TL ALACAĞIM VAR!

Galatasaray'ı icraya vermesi nedeniyle tepkilerin odağında yer alan eski başkan Dursun Özbek, yönetimin kendisiyle temas kurmamasından şikayet etti. Futbol Arena'ya konuşan eski başkan, "Aramaları ve çözüm sunmalarını bekledik. Ancak hiçbir adım atmadılar. Yaklaşık 140 milyon TL alacağımız var. Ama ne aradılar, ne sordular" diye konuştu.

NAKİT VERDİM

Şampiyonluk mücadelesi nedeniyle bir talepte bulunmadıklarını kaydeden Özbek, "Bu ticari bir alacaktan kaynaklanan bir şey değil! Bu nakit verilmiş bir para! '100 lira borcumuz var ama sen şu 2 lirayı al şimdi' denilebilirdi" diye konuştu. Alacaklarının 13.6 milyon euro'luk kısmı için icra takibi başlattıklarını da kaydetti.