Galatasaray'a dev isim!

Şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi'ni hedef seçen ve transfer için kolları sıvayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiliz basını, 29 yaşındaki Fabian Delph'in Galatasaray'a transfer olabileceğini yazdı. Daily Mail'in haberine göre, Manchester City, Atletico Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Rodrigo'yu almak için müzakerelerini sürdürüyor. Bu transferde mutlu sona ulaşması durumunda ise geçen yıl fazla forma şansı bulamayan Fabian Delph ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer alma hayali kuran Fabian Delph ise daha fazla süre alabilmek adına Manchester City'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Habere göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna ilgi duyan Galatasaray, Manchester City'nin satış kararı alması durumunda Delph'i renklerine bağlayabilir. Menajerler aracılığıyla görüşmelerin başladığı ve sarı-kırmızılı takımın 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için 6 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

21 MİLYON EURO ÖDEDİLER

İngiliz futbolcu 2015 yazında Aston Villa'dan Manchester City'ye 11.5 milyon euro'ya transfer oldu. Aston Villa ise İngiliz oyuncu için Leeds United'a 9.5 milyon Euro ödemişti. İki oyuncu için bugüne kadar toplamda 21 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

FATİH TERİM ONAYLADI

1.74 boyundaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sol bek ve sol açıkta da görev yapabiliyor. Hırslı ve mücadeleci +futboluyla tanınıyor. Banega üzerinde duran teknik direktör Fatih Terim'in Fabian Delph'in ismini de verdiği ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

Manchester City ile bir yıllık kontratı kalan Fabian Delph, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 20 maça çıkabildi. Leeds United altyapısında yetişen Fabian Delph, Manchester City formasıyla şu ana kadar 4 sezon geçirdi.

MİNİ YORUM (Rıdvan Aksu)

9 yaşında, 1.74 boyundaki Delph'in asıl mevkisi orta sahanın merkezi. Ama Guardiola, ihtiyaç gereği onu son dönemde daha çok sol bek oynattı. Defansif yönlü bir futbolcu olmasına karşın top ayağındayken de oldukça başarılı. Baskı altında İken bile çok kolay adam geçebiliyor, dribling yaparak topu öne taşıyabiliyor. Kolay top kaybetmeyen, pas ve dribling yeteneği yüksek, uzaktan şut atmayı seven bir oyuncu. Geçmiş yıllarda sakatlık problemleri yaşayan Delph, 2018-19 sezonunu sakatlanmadan tamamladı.