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23 Haziran 2019, Pazar
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riske girmeyecek

Galatasaray riske girmeyecek

, konusunda son kararını verdi... 8 Kasım'da sakatlandıktan sonra bir daha kendine gelemeyen İngiliz oyuncu için riske girilmeme kararı alındı.

Fatih Terim, konusunda son kararını verdi... 8 Kasım'da sakatlandıktan sonra bir daha kendine gelemeyen İngiliz oyuncu için riske girilmeme kararı alındı. Yıllık maliyetinin imza parası ve bonuslarla 5 milyon euro'yu bulacak İngiliz oyuncu yerine çok daha makul bir ismin transfer edilmesi kararı alındı.?
Danny Welbeck dün forması giydirilmiş fotoğrafını beğendi ve taraftarlarla etkileşime girdi.

  1. 23.6.2019
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