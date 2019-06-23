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23 Haziran 2019, Pazar
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Fas'a 'dan kötü haber geldi

Fas'a Belhanda'dan kötü haber geldi

'ın Faslı yıldızı Younes , 'da düzenlenen 'ndaki Namibya maçında bileğinde devam eden sakatlığı nedeniyle yer alamayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'da organize edilen 'ndaki ilk maçına Namibya karşısında çıkacak olan Fas'a, yıldız oyuncusu Younes 'dan kötü haber geldi.

İki gündür ayak bileğinden sakatlık yaşayan deneyimli futbolcunun takımını bu karşılaşmada yalnız bırakacağı ifade edildi. Antrenmanlarda bireysel çalışmalarını sürdüren Belhanda, Fildişi Sahili ve maçlarında ise forma giyebilecek.

Süper Lig'de sezonu 'la şampiyon tamamlayan Belhanda, ülkesinin en iyi orta saha oyucuları arasında gösteriliyor.

  1. 23.06.2019
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