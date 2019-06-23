Fas'a Belhanda'dan kötü haber geldi
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'ndaki Namibya maçında bileğinde devam eden sakatlığı nedeniyle yer alamayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Mısır'da organize edilen Afrika Uluslar Kupası'ndaki ilk maçına Namibya karşısında çıkacak olan Fas'a, yıldız oyuncusu Younes Belhanda'dan kötü haber geldi.
İki gündür ayak bileğinden sakatlık yaşayan deneyimli futbolcunun takımını bu karşılaşmada yalnız bırakacağı ifade edildi. Antrenmanlarda bireysel çalışmalarını sürdüren Belhanda, Fildişi Sahili ve Güney Afrika maçlarında ise forma giyebilecek.
Süper Lig'de sezonu Galatasaray'la şampiyon tamamlayan Belhanda, ülkesinin en iyi orta saha oyucuları arasında gösteriliyor.
- 23.06.2019
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Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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