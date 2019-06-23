Fas'a Belhanda'dan kötü haber geldi

Mısır'da organize edilen Afrika Uluslar Kupası'ndaki ilk maçına Namibya karşısında çıkacak olan Fas'a, yıldız oyuncusu Younes Belhanda'dan kötü haber geldi.

İki gündür ayak bileğinden sakatlık yaşayan deneyimli futbolcunun takımını bu karşılaşmada yalnız bırakacağı ifade edildi. Antrenmanlarda bireysel çalışmalarını sürdüren Belhanda, Fildişi Sahili ve Güney Afrika maçlarında ise forma giyebilecek.

Süper Lig'de sezonu Galatasaray'la şampiyon tamamlayan Belhanda, ülkesinin en iyi orta saha oyucuları arasında gösteriliyor.