Banega kimi tercih edecek?

Galatasaray için Fabian Delph iddiası ortaya atılırken Arjantin basını Ever Banega ile de görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Cimbom'un Sevilla'nın istediği 7 milyon euro değerindeki bonservis bedelini düşürmeye çalıştığı belirtildi. Bir yıl sözleşmesi bulunan ve Boca Juniors'un da istediği yıldız futbolcunun kimi tercih edeceğinin merak edildiği ifade edildi.

CİMBOM İÇİN FEDA!

Galatasaray'ın daha önce imza attırdığı Şener Özbayraklı ve prensip anlaşmasına varılan Adem Büyük de sarı-kırmızılı takımda oynamak için fedakarlık yaptı. Her iki oyuncu da eski kulüplerinden aldıkları paranın altında anlaşmalara imza attılar.