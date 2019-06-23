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23 Haziran 2019, Pazar
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Banega kimi tercih edecek?

Banega kimi tercih edecek?

için iddiası ortaya atılırken Arjantin basını ile de görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Cimbom'un Sevilla'nın istediği 7 milyon euro değerindeki bonservis bedelini düşürmeye çalıştığı belirtildi.

için iddiası ortaya atılırken Arjantin basını ile de görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Cimbom'un Sevilla'nın istediği 7 milyon euro değerindeki bonservis bedelini düşürmeye çalıştığı belirtildi. Bir yıl sözleşmesi bulunan ve 'un da istediği yıldız futbolcunun kimi tercih edeceğinin merak edildiği ifade edildi.

CİMBOM İÇİN FEDA!
Galatasaray'ın daha önce imza attırdığı Şener Özbayraklı ve prensip anlaşmasına varılan de sarı-kırmızılı takımda oynamak için fedakarlık yaptı. Her iki oyuncu da eski kulüplerinden aldıkları paranın altında anlaşmalara imza attılar.

  1. 23.6.2019
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