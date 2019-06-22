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22 Haziran 2019, Cumartesi
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oyuncu izliyor

Hasan Şaş oyuncu izliyor

Galatasaray Teknik Direktörü , tatilini sürdürdüğü 'da yardımcıları Levent Şahin ve 'yı yazlığına davet etti. Üç ismin yaptığı toplantıda gündem maddesinin olduğu öğrenildi.

, Albayrak'tan aldığı son bilgileri yardımcılarıyla paylaşırken, konular masaya yatırıldı. 'da olmayan tek isim ise 'tı. Daha önce yapılan transferleri de yerinden inceleyen Şaş'ın önceden planlandığı gibi 'nın yapıldığı 'a gittiği bildirildi.

REKORTMEN MUSLERA
COPA America'da Uruguay formasıyla mücadele eden , yeni bir rekorun daha sahibi oldu. 32 yaşındaki kaleci, 2-2 biten maçında bir kez daha forma giyerek bu turnuvada 14. Karşılaşmasını yaptı. Tecrübeli eldiven, bu kupada en fazla sayıda forma giyen isim Roa Gaston Maspoli'nin rekorunu egale etti.

  1. 22.6.2019
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