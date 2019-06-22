Hasan Şaş oyuncu izliyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tatilini sürdürdüğü Bodrum'da yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala'yı yazlığına davet etti. Üç ismin yaptığı toplantıda gündem maddesinin transfer olduğu öğrenildi.
Fatih Terim, Albayrak'tan aldığı son bilgileri yardımcılarıyla paylaşırken, konular masaya yatırıldı. Bodrum'da olmayan tek isim ise Hasan Şaş'tı. Daha önce yapılan transferleri de yerinden inceleyen Şaş'ın önceden planlandığı gibi Afrika Kupası'nın yapıldığı Mısır'a gittiği bildirildi.
REKORTMEN MUSLERA
COPA America'da Uruguay formasıyla mücadele eden Fernando Muslera, yeni bir rekorun daha sahibi oldu. 32 yaşındaki kaleci, 2-2 biten Japonya maçında bir kez daha forma giyerek bu turnuvada 14. Karşılaşmasını yaptı. Tecrübeli eldiven, bu kupada en fazla sayıda forma giyen isim Roa Gaston Maspoli'nin rekorunu egale etti.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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