Hasan Şaş oyuncu izliyor

Fatih Terim, Albayrak'tan aldığı son bilgileri yardımcılarıyla paylaşırken, konular masaya yatırıldı. Bodrum'da olmayan tek isim ise Hasan Şaş'tı. Daha önce yapılan transferleri de yerinden inceleyen Şaş'ın önceden planlandığı gibi Afrika Kupası'nın yapıldığı Mısır'a gittiği bildirildi.

REKORTMEN MUSLERA

COPA America'da Uruguay formasıyla mücadele eden Fernando Muslera, yeni bir rekorun daha sahibi oldu. 32 yaşındaki kaleci, 2-2 biten Japonya maçında bir kez daha forma giyerek bu turnuvada 14. Karşılaşmasını yaptı. Tecrübeli eldiven, bu kupada en fazla sayıda forma giyen isim Roa Gaston Maspoli'nin rekorunu egale etti.