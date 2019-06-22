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22 Haziran 2019, Cumartesi
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'da kılıçlar çekildi

Galatasaray'da kılıçlar çekildi

13 milyon 604 bin euro ve 7 milyon TL’lik alacağı için G.Saray’ı icraya verdi. yönetimi bunun üzerine harekete geçerek karşı dava açtı.

Eski başkan , kulübü alacakları için icraya verdi. Daha önce KAP'a yapılan açıklamada henüz bitmeyen G.Saray Oteli'nin tamamlandıktan sonra getireceği gelire Özbek adına temlik koyulduğu ifade edilmişti. Buna rağmen otelde herhangi bir çalışma yapılmamasının üzerine Özbek, 13 milyon 604 bin euro ve 7 milyon TL alacağı için kulübü icraya verdi. yönetiminin bu olay üzerine Dursun Özbek'e, karşı dava açacağı ifade edildi. Yönetimin mahkemeye başvurma kararının nedeni ise, Denetleme Kurulu raporlarına göre Dursun Özbek'in alacağı olarak iddia ettiği senetlerin hükümsüz olması... Eski başkan Dursun Özbek'in sarı-kırmızılı kulüpten güncel kurla 89 milyon TL alacağının olduğu ifade edildi.

HEYECAN YAPMASIN!
Eski başkan Dursun Özbek'in dava açacağının ortaya çıkması sonrası sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "'da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz" diyerek tepki gösterdi.

ÖZBEK: TAKVİM İSTEDİK
Konuyla ilgili eleştirilere yanıt Dursun Özbek'in oğlu Gökhan Özbek'ten geldi. Özbek, "Biz Galatasaray'ın kapısına gidip 'eller yukarı' demeyeceğiz. 1.5 yıllık Galatasaray yönetiminden bir ödeme takvimi çıkarmasını bekliyoruz. Bizim de bir işimiz var" şeklinde konuştu.

  1. 22.6.2019
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