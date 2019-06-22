Galatasaray'da kılıçlar çekildi
Dursun Özbek 13 milyon 604 bin euro ve 7 milyon TL’lik alacağı için G.Saray’ı icraya verdi. Mustafa Cengiz yönetimi bunun üzerine harekete geçerek karşı dava açtı.
Eski başkan Dursun Özbek, kulübü alacakları için icraya verdi. Daha önce KAP'a yapılan açıklamada henüz bitmeyen G.Saray Oteli'nin tamamlandıktan sonra getireceği gelire Özbek adına temlik koyulduğu ifade edilmişti. Buna rağmen otelde herhangi bir çalışma yapılmamasının üzerine Özbek, 13 milyon 604 bin euro ve 7 milyon TL alacağı için kulübü icraya verdi. Mustafa Cengiz yönetiminin bu olay üzerine Dursun Özbek'e, karşı dava açacağı ifade edildi. Yönetimin mahkemeye başvurma kararının nedeni ise, Denetleme Kurulu raporlarına göre Dursun Özbek'in alacağı olarak iddia ettiği senetlerin hükümsüz olması... Eski başkan Dursun Özbek'in sarı-kırmızılı kulüpten güncel kurla 89 milyon TL alacağının olduğu ifade edildi.
HEYECAN YAPMASIN!
Eski başkan Dursun Özbek'in dava açacağının ortaya çıkması sonrası sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Galatasaray'da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz" diyerek tepki gösterdi.
ÖZBEK: TAKVİM İSTEDİK
Konuyla ilgili eleştirilere yanıt Dursun Özbek'in oğlu Gökhan Özbek'ten geldi. Özbek, "Biz Galatasaray'ın kapısına gidip 'eller yukarı' demeyeceğiz. 1.5 yıllık Galatasaray yönetiminden bir ödeme takvimi çıkarmasını bekliyoruz. Bizim de bir işimiz var" şeklinde konuştu.
- 22.6.2019
-
Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
-
Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
-
Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Galatasaray'da kılıçlar çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.