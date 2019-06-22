Galatasaray'a Uefa’dan mektup
Sarı-kırmızılılar, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldiğini açıkladı. 2018-19 sezonunu şampiyon tamamladığı için Devler Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray'a, başarı dilendi.
UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis imzasıyla gönderilen mektupta, "Tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunuzu onaylarız. Kulübünüzün 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2019-20 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz" denildi.
KAMP YERİ BELLİ DEĞİL
Aslan'da yeni sezon öncesi kamp programı henüz netleşmedi. 1 Temmuz'da topbaşı yapması beklenen Cimbom'un 3 Temmuz'a kadar sağlık kontrollerinin tamamlanacağı ve 4 Temmuz'da Florya'ya çalışmalara başlaması planlanıyor. Yurt dışına 6-7 Temmuz'da çıkmayı düşünen Aslan sezon başı için İtalya'da Como Gölü yakınlarından bir tesis beğenmişti fakat karar değiştiği öğrenildi.
MİLLİ TAKIMLARA GİDEN ÇOK
Teknik heyet, milli takımlarda bulunan oyuncuların takıma geç katılacak olması ve transferlerin de tamamlanmaması nedeni ile yurt dışı kampını ileri bir tarihe attı. Kadroda birçok ismin geç gelecek olması sebebiyle İstanbul'da toplanacak takımın Florya'da tamamen toplandıktan sonra yurt dışına çıkması planlanıyor.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Galatasaray'a Uefa’dan mektup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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