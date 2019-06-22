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22 Haziran 2019, Cumartesi
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'a ’dan mektup

Galatasaray'a Uefa’dan mektup

Sarı-kırmızılılar, 'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldiğini açıkladı. 2018-19 sezonunu şampiyon tamamladığı için Devler Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan 'a, başarı dilendi.

Genel Sekreteri Theodore Theodoridis imzasıyla gönderilen mektupta, "Tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunuzu onaylarız. Kulübünüzün 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2019-20 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz" denildi.

KAMP YERİ BELLİ DEĞİL
Aslan'da yeni sezon öncesi kamp programı henüz netleşmedi. 1 Temmuz'da topbaşı yapması beklenen Cimbom'un 3 Temmuz'a kadar sağlık kontrollerinin tamamlanacağı ve 4 Temmuz'da Florya'ya çalışmalara başlaması planlanıyor. Yurt dışına 6-7 Temmuz'da çıkmayı düşünen Aslan sezon başı için 'da yakınlarından bir tesis beğenmişti fakat karar değiştiği öğrenildi.

MİLLİ TAKIMLARA GİDEN ÇOK
Teknik heyet, milli takımlarda bulunan oyuncuların takıma geç katılacak olması ve transferlerin de tamamlanmaması nedeni ile kampını ileri bir tarihe attı. Kadroda birçok ismin geç gelecek olması sebebiyle 'da toplanacak takımın Florya'da tamamen toplandıktan sonra yurt dışına çıkması planlanıyor.

  1. 22.6.2019
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