Chicharito pahalı geldi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Chicharito pahalı geldi!

Chicharito pahalı geldi!

Chicharito pahalı geldi!

'da hareketliliği sürüyor. İngilizler, bu sezon kadrosuna iki santrfor takviyesi birden planlayan Galatasaray'ın gözdelerinden Chicharito'nun bonservisini belirledi.

Sportif Direktörü Mauricio Hausillo'nun, ekiplerinin de ilgilendiği Meksikalı oyuncu için 10 milyon euro değer biçtiği ifade edildi. Yönetimin, Bir yıl anlaşması kalan Chicharito için talep edilen rakamı çok bulduğu ve geri adım attığı ifade edildi.

ASIL MEKSİKALI LUİS ALBERTO MU!
İkinci Başkanı 'ın katıldığı ödül töreninde; " görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" sözlerinin ardından West Ham United'da forma giyen Chicharito'nun ismi ortaya atılmıştı. Ancak Albayrak'ın ofisindeki Meksikalı menajerin Mario Oriales olduğu ileri sürüldü. Galatasaray'a, Lazio'nun İspanyol 10 numarası Luis Allberto'yu önerdiği iddia edildi. Öte yandan Meksikalı Chicharito'nun da Galatasaray'ın gündeminde olan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.

FATİH HOCANIN VARDIR BİLDİĞİ
Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar ise 'ün transferi için 'e destek çıktı. Bir taraftar, "Marcao geldiğinde de böyle boş konuşulmuştu. 9 sezonda 8 şampiyonluk yaşatan Terim'e hiç mi güveniniz yok" ifadesini kullandı. Bu yoruma birçok taraftar da "Terim istediyse vardır bir bildiği" yanıtlarıyla destek verdi.

GALATASARAY'A ÇALIŞIYORLAR
Son birkaç gündür ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Deniz Türüç ve için görüşmelerde bulunuyor. Albayrak'ın yanı sıra oyuncular da bu transferde aktif rol oynuyor. Vedat Muriç'in, Galatasaray formasını giymek için Rizespor, Deniz'in ise yönetimine indirime gitmeleri için baskı yaptığı belirtiliyor.

  1. 22.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Chicharito pahalı geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN