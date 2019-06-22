Chicharito pahalı geldi!
Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. İngilizler, bu sezon kadrosuna iki santrfor takviyesi birden planlayan Galatasaray'ın gözdelerinden Chicharito'nun bonservisini belirledi.
West Ham United Sportif Direktörü Mauricio Hausillo'nun, Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgilendiği Meksikalı oyuncu için 10 milyon euro değer biçtiği ifade edildi. Yönetimin, Bir yıl anlaşması kalan Chicharito için talep edilen rakamı çok bulduğu ve geri adım attığı ifade edildi.
ASIL MEKSİKALI LUİS ALBERTO MU!
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın katıldığı ödül töreninde; "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" sözlerinin ardından West Ham United'da forma giyen Chicharito'nun ismi ortaya atılmıştı. Ancak Albayrak'ın ofisindeki Meksikalı menajerin Mario Oriales olduğu ileri sürüldü. Galatasaray'a, Lazio'nun İspanyol 10 numarası Luis Allberto'yu önerdiği iddia edildi. Öte yandan Meksikalı Chicharito'nun da Galatasaray'ın gündeminde olan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.
FATİH HOCANIN VARDIR BİLDİĞİ
Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar ise Adem Büyük'ün transferi için Fatih Terim'e destek çıktı. Bir taraftar, "Marcao geldiğinde de böyle boş konuşulmuştu. 9 sezonda 8 şampiyonluk yaşatan Terim'e hiç mi güveniniz yok" ifadesini kullandı. Bu yoruma birçok taraftar da "Terim istediyse vardır bir bildiği" yanıtlarıyla destek verdi.
GALATASARAY'A ÇALIŞIYORLAR
Son birkaç gündür ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Deniz Türüç ve Vedat Muriç için görüşmelerde bulunuyor. Albayrak'ın yanı sıra oyuncular da bu transferde aktif rol oynuyor. Vedat Muriç'in, Galatasaray formasını giymek için Rizespor, Deniz'in ise Kayserispor yönetimine indirime gitmeleri için baskı yaptığı belirtiliyor.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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