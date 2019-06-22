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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Babel kafa karıştırdı

Babel kafa karıştırdı

'ın anlaştığı isimler yer arasında olan , ilginç bir açıklama yaptı. , "Geleceğim hakkında hiç kimsenin beklemediği bir karar alabilirim.

'ın anlaştığı isimler yer arasında olan , ilginç bir açıklama yaptı. , "Geleceğim hakkında hiç kimsenin beklemediği bir karar alabilirim. Kendimin bile..." diye yazdı. Bu sözler taraftarlar arasında "Başka yere mi gidecek?" sorusunu sordurttu.

İMZASI BEKLENİYORDU
Babel, Fulham'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline almış ve Galatasaray ile görüşmelere başlamıştı. Anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulübün yakın zamanda Şener Özbayraklı ile beraber Ryan Babel transferini açıklaması bekleniyordu.

  1. 22.6.2019
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