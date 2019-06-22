Babel kafa karıştırdı

Galatasaray'ın anlaştığı isimler yer arasında olan Ryan Babel, sosyal medyadan ilginç bir açıklama yaptı. Hollandalı yıldız, "Geleceğim hakkında hiç kimsenin beklemediği bir karar alabilirim. Kendimin bile..." diye yazdı. Bu sözler taraftarlar arasında "Başka yere mi gidecek?" sorusunu sordurttu.

İMZASI BEKLENİYORDU

Babel, Fulham'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline almış ve Galatasaray ile görüşmelere başlamıştı. Anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulübün yakın zamanda Şener Özbayraklı ile beraber Ryan Babel transferini açıklaması bekleniyordu.