Babel kafa karıştırdı
Galatasaray'ın anlaştığı isimler yer arasında olan Ryan Babel, sosyal medyadan ilginç bir açıklama yaptı. Hollandalı yıldız, "Geleceğim hakkında hiç kimsenin beklemediği bir karar alabilirim.
Galatasaray'ın anlaştığı isimler yer arasında olan Ryan Babel, sosyal medyadan ilginç bir açıklama yaptı. Hollandalı yıldız, "Geleceğim hakkında hiç kimsenin beklemediği bir karar alabilirim. Kendimin bile..." diye yazdı. Bu sözler taraftarlar arasında "Başka yere mi gidecek?" sorusunu sordurttu.
İMZASI BEKLENİYORDU
Babel, Fulham'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline almış ve Galatasaray ile görüşmelere başlamıştı. Anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulübün yakın zamanda Şener Özbayraklı ile beraber Ryan Babel transferini açıklaması bekleniyordu.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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