Aslantepe devler arasında!

Galatasaray'ın yuvası Türk Telekom Stadyumu bir kez daha dünyada en ateşli taraftarlar listesinde yer aldı. İspanyol internet sitesi 90min.com'un anketine göre; dünyanın en ateşli 50 stadyumu seçilirken Türkiye'den Galatasaray, F.Bahçe ve Beşiktaş da kendine yer buldu. Sarı-kırmızılılar her alanda olduğu gibi burada da rakiplerine büyük üstünlük kurdu. İlk sırada Uruguay ekibi Penarol yer aldı. Sırasıyla Palmeiras, Boca Juniors, Liverpool, River Plate, Dortmund, Casablanca, Al Ahly, A. Madrid ve Marsilya ilk 10'u oluşturdu. Galatasaray ise 11. sırada gösterildi.

FENERBAHÇE 38, BEŞİKTAŞ 43. BASAMAKTA

Aslan 11. sıraya girerek, 12. olan Barcelona'yı solladı. Listede Napoli 18, R. Madrid 27, Milan 31, ManU 37. basamakta kendine yer bulabildi. Diğer Türk ekipleri F.Bahçe 38, Beşiktaş 43. oldu. Galatasaraylı taraftarlar Türk Telekom Stadı'nda 2011'de F.Bahçe ile yaptığı maçta 131.76 desibelle 'bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru'nun sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar aynı yıl Eskişehirspor maçında 315 metrelik tek pankart açarak dünyanın en uzun pankartını asan kulüp oldu. Son olarak geçen sezonki Beşiktaş derbisi öncesi 40 bin 541 biletli taraftarla antrenman yapan Cimbom bunu başaran dünyadaki tek takım oldu.

