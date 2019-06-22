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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Adem’den feda

Adem’den feda

için ücretinde indirime gitti. 'da 1 milyon euro kazanan 'ün imza attığı ifade edilirken alacağı ücret de ortaya çıktı.

Yeni dönemde yerli futbolculara TL cinsinden ödeme yapacak olan Cimbom'da Şener Özbayraklı'dan sonra Adem'in de TL ile anlaştığı kaydedildi. 31 yaşındaki futbolcunun eski kulübünde 1 milyon euro kazandığı, 'da ise 5 milyon TL alacağı belirtildi. Böylece Adem günlük kur hesaplandığında 1 milyon 600 bin TL indirim yapmış oldu.

TARAFTARLARI İKİYE BÖLDÜ TANSİYONUM YÜKSELİYOR!
haberi Galatasaraylı taraftarları şok etti. Adem'in Galatasaray için yeterli bir oyuncu olmadığını belirten taraftarların bir kısmı sosyal medyadan şunları paylaştı:

* Adem Büyük'e kötü topçu diyenler olmuş... Lütfen abartmayalım kendisi TOPÇU bile değil.

* Adem Büyük 2 yıllığına yedekte kalmak için anlaşmış.

* Bırak bizim formamızı giymeyi tesislerin önünden geçemez.

* Şener, Adem Büyük, Yusuf Erdoğan. Üçünü aynı anda düşününce tansiyon 20-12 oluyor...

* Adem Büyük'müş! Hiç güleceğim yoktu. Geçiniz.

  1. 22.6.2019
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