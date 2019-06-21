Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması

'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması

'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan 'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılılar tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Şampiyonlar Ligi'ne resmi katılım belgesi kulübümüze ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kulübü, 2019-2020 futbol sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım için 'dan resmi mektubun geldiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray'a, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi. UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda, kulübümüzün 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı." denildi.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray'a, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi.

Vedat Muriç'ten flaş Galatasaray sözleri! Video haber

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; Kulübümüzün 2019/20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019/20 sezonu UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:

"2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019/20 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz.

Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, Kulübünüzün 2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülüklerinin 4.01 Paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız.

Aynı Yükümlülüklerin 4.05. Paragrafına uygun olarak, Kulübünüzün 2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2019/20 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz."

İŞTE GALATASARAY'A GÖNDERİLEN KATILIM BELGESİ:

  1. 21.06.2019
  2. Güncelleme: 21.06.2019 14:57
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN