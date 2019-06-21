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21 Haziran 2019, Cuma
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'dan 'çakma' kutlama!

Galatasaray'dan 'çakma' kutlama!

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan , yurt içi ve yurt dışında çeşitli balolarda boy gösterirken, en son ’daki iki kutlama kafaları karıştırdı. Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarındaki kupaların imitasyon olduğu, gerçek kupaların müzede bulunduğu ortaya çıktı.

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan , yurt içi ve yurt dışında çeşitli balolarda boy gösterirken, en son 'daki iki kutlama kafaları karıştırdı.

Kulübün internet sitesinde, şu ifade yer alıyordu:

" Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 22. şampiyonluk kutlamasına Başkanımız , Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Savaş Özüdoğru katıldı. 22. şampiyonluk kupamız ve 18. kez elde ettiğimiz da etkinlikte yerini aldı. Taraftarlarımız çifte kupayla bol bol fotoğraf çektirdi."

Ancak aynı saatlerde Köln Galatasaraylılar Derneği'nin Event Palast'ta organize ettiği gecede 22. şampiyonluk kupasının yanı sıra, 18. kez kazanılan Kupası'nın da sergilendiği belirtildi. Hatta yönetici Mahmut Recevik de kutlamada yer almış, tören "Çifte kupalı kutlama" olarak lanse edilmişti.

Konya ve Köln'deki kupalara baktıktan sonra, acaba hangi kupa gerçekti? Bunu araştırdıktan sonra gerçek ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre 22. lig şampiyonluk kupası ve 18. Ziraat Türkiye Kupası, müzedeki yerini almıştı. İki tarafa da gönderilenlerin imitasyon olduğu ortaya çıktı.


  1. 21.06.2019
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