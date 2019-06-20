Sakatlığı can sıkıyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Sakatlığı can sıkıyor

Sakatlığı can sıkıyor

Sakatlığı can sıkıyor

'ın gündemindeki forvetlerden birisi de ... Bu transferde Galatasaray'ı asıl düşündüren konu sakatlığı... 8 Kasım'da oynanan Sporting maçında ayak bileğini kırdıktan sonra sezonu kapatan İngiliz oyuncunun durumu araştırılıyor.

'ın gündemindeki forvetlerden birisi de ... Bu transferde Galatasaray'ı asıl düşündüren konu sakatlığı... 8 Kasım'da oynanan Sporting maçında ayak bileğini kırdıktan sonra sezonu kapatan İngiliz oyuncunun durumu araştırılıyor.
  1. 20.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sakatlığı can sıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN