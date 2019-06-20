Ozan Kabak yarışı
Galatasaray'dan 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'a giden Ozan Kabak'ın talipleri her geçen gün artıyor. Milan ve Bayern Münih'in yanı sıra West Ham United da genç yıldız için resmen devreye girdiği bildirildi.
Devleri peşine takan Ozan Kabak, menajeri Fazıl Özdemir ile birlikte kararını ay sonunda verecek.
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