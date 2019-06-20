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20 Haziran 2019, Perşembe
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yarışı

Ozan Kabak yarışı

'dan 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'a giden 'ın talipleri her geçen gün artıyor. Milan ve 'in yanı sıra da genç yıldız için resmen devreye girdiği bildirildi.

'dan 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'a giden 'ın talipleri her geçen gün artıyor. Milan ve 'in yanı sıra da genç yıldız için resmen devreye girdiği bildirildi. 3 kulüp de Ozan'ın Stuttgart ile imzaladığı kontrata yer alan 15 milyon euro'luk fesih bedelini ödemeye hazır olduğunu belirtti.

Devleri peşine takan Ozan Kabak, menajeri Fazıl Özdemir ile birlikte kararını ay sonunda verecek.
  1. 20.6.2019
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