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20 Haziran 2019, Perşembe
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Orta saha için isim önerdi:

Orta saha için isim önerdi: Fabian Delph

Ever? Banega'nın transferini bitirmek için tüm şartlarını zorlayan Galataaray'ın bir alternatifinin daha olduğu ortaya çıktı. şampiyonu 'de pek fazla forma şansı bulamayan .

Ever Banega'nın transferini bitirmek için tüm şartlarını zorlayan Galataaray'ın bir alternatifinin daha olduğu ortaya çıktı. şampiyonu 'de pek fazla forma şansı bulamayan . şartlarını konuşmak için 'a gelen Welbeck'in abisinin Abdurrahim Albayrak'a Delph'in ismini de verdiği bildirildi.

City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Delph'in önceliğinin City'de kalmak olduğu ayrılırsa Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı için 'ı düşünebileceği ifade edildi.
  1. 20.6.2019
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