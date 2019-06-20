Orta saha için isim önerdi: Fabian Delph
Ever? Banega'nın transferini bitirmek için tüm şartlarını zorlayan Galataaray'ın bir alternatifinin daha olduğu ortaya çıktı. Premier Lig şampiyonu Manchester City'de pek fazla forma şansı bulamayan Fabian Delph.
City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Delph'in önceliğinin City'de kalmak olduğu ayrılırsa Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı için Galatasaray'ı düşünebileceği ifade edildi.
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