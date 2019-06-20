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20 Haziran 2019, Perşembe
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Onyekuru'dan 'a rest

Onyekuru'dan Everton'a rest

, şampiyonlukta önemli katkısı bulunan transferinde mutlu sona çok yaklaştı. yıldız, Galatasaray'ın ile yaptığı görüşmelerde önemli rol oynadı.

, şampiyonlukta önemli katkısı bulunan transferinde mutlu sona çok yaklaştı. yıldız, Galatasaray'ın ile yaptığı görüşmelerde önemli rol oynadı. Onyekuru, "Kariyerim ve geleceğim için Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Galatasaray'a uyum sağladım ve şampiyonluk yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde çok daha iyisini yapacağım inancımdayım" dedi.
Tercihini G.Saray'dan yana kullanan Nijeryalı yıldız, 1 milyon euro'ya 1 yıl daha kiralanacak.
  1. 20.6.2019
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