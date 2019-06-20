Onyekuru'dan Everton'a rest
Galatasaray, şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Henry Onyekuru transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın Everton ile yaptığı görüşmelerde önemli rol oynadı.
Tercihini G.Saray'dan yana kullanan Nijeryalı yıldız, 1 milyon euro'ya 1 yıl daha kiralanacak.
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