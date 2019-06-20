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20 Haziran 2019, Perşembe
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’dan ’e: Bir idolden daha fazlası

Muslera’dan Taffarel’e: Bir idolden daha fazlası

'ın 1 numarası , Uruguay ile 'da mücadele ederken, hocası 'e de övgüler yağdırıyor. 'daki organizasyonda basın mensuplarına konuştu.

Aslan'ın 1 numarası , Uruguay ile 'da mücadele ederken, hocası 'e de övgüler yağdırıyor. 'daki organizasyonda basın mensuplarına konuşan Muslera, "Taffarel bir hocadan çok bir arkadaş gibi. Harika bir insan. 5 yıldır beni çalıştırıyor. Benim için bir idolden daha fazlası" ifadelerini kullandı.

  1. 20.6.2019
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