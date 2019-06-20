Muslera’dan Taffarel’e: Bir idolden daha fazlası

Aslan'ın 1 numarası Muslera, Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da mücadele ederken, hocası Taffarel'e de övgüler yağdırıyor. Brezilya'daki organizasyonda basın mensuplarına konuşan Muslera, "Taffarel bir hocadan çok bir arkadaş gibi. Harika bir insan. 5 yıldır beni çalıştırıyor. Benim için bir idolden daha fazlası" ifadelerini kullandı.