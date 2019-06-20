Galatasaray'ın 1 numarası Muslera, Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da mücadele ederken, hocası Taffarel'e de övgüler yağdırıyor. Brezilya'daki organizasyonda basın mensuplarına konuştu.
Aslan'ın 1 numarası Muslera, Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da mücadele ederken, hocası Taffarel'e de övgüler yağdırıyor. Brezilya'daki organizasyonda basın mensuplarına konuşan Muslera, "Taffarel bir hocadan çok bir arkadaş gibi. Harika bir insan. 5 yıldır beni çalıştırıyor. Benim için bir idolden daha fazlası" ifadelerini kullandı.
- 20.6.2019
-
De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Asım tunç De colo hep pahalı hem de defans yapmayan adamı sevmez Obra...
-
De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Alparslan Turan Keşke alsalar...
-
Beşiktaş Obi Mikel’den indirim istedi
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK YILLARDIR ALINMASINI İSTEDİĞİM BİR İSİM. ANCAK YAŞI ŞU AN 32 MAKUL ŞARTLARDA OLMASI GEREKİYOR..
Muslera’dan Taffarel’e: Bir idolden daha fazlası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.