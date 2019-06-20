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20 Haziran 2019, Perşembe
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’ya bir talip daha

Mariano’ya bir talip daha

sezon başarılı bir performans ortaya koyan 'nun talipleri artıyor. 'un ardından 'nun da oyuncunun peşine düştüğü bildirildi.

sezon başarılı bir performans ortaya koyan 'nun talipleri artıyor. 'un ardından 'nun da oyuncunun peşine düştüğü bildirildi. Linnes'in sözleşmesini uzatan ve Şener'i kadrosuna katan 'ın Mariano'yu satmaya hazır olduğu ve 5 milyon euro bonservis bedeli belirtildi.
  1. 20.6.2019
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