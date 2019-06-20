Luyindama'nın tapusu alındı
Galatasaray'ın satın alma opsiyonu ile kiraladığı Luyindama için Belçika'dan 'bitti' mesajı geldi. Belçika basını, Galatasaray'ın geçen sezon 3 milyon euro vererek kiraladığı Luyindama için Standard Liege kulübüne 6 milyon euro 'satın alma opsiyonu' ödediğini ve sarı kırmızılı ekibin 25 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Standard Liege'e kalan 6 milyon euro'yu da ödedi; Kongolu futbolcu 4 yıl daha Galatasaray'da.
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