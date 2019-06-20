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20 Haziran 2019, Perşembe
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'nın tapusu alındı

Luyindama'nın tapusu alındı

'ın ile kiraladığı için 'dan 'bitti' mesajı geldi. Belçika basını, Galatasaray'ın geçen sezon 3 milyon euro vererek kiraladığı Luyindama için kulübüne 6 milyon euro 'satın alma opsiyonu' ödediğini ve sarı kırmızılı ekibin 25 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

'ın ile kiraladığı için 'dan 'bitti' mesajı geldi. Belçika basını, Galatasaray'ın geçen sezon 3 milyon euro vererek kiraladığı Luyindama için kulübüne 6 milyon euro 'satın alma opsiyonu' ödediğini ve sarı kırmızılı ekibin 25 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Böylece Luyindama'nın Galatasaray'a maliyeti 9 milyon euro'ya ulaşmış oldu.

Standard Liege'e kalan 6 milyon euro'yu da ödedi; Kongolu futbolcu 4 yıl daha Galatasaray'da.

  1. 20.6.2019
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