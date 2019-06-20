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20 Haziran 2019, Perşembe
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Kupalar ’da

Kupalar Konya’da

2018-19 sezonunu çifte kupayla kapatan G.Saray'da Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk gecesinde büyük coşku vardı. şampiyonluğu ve 18. ile buluşmanın mutluluğunu yaşadılar.

2018-19 sezonunu çifte kupayla kapatan G.Saray'da Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk gecesinde büyük coşku vardı. Sarı-kırmızılılar, 22. şampiyonluğu ve 18. ile buluşmanın mutluluğunu yaşadılar. Otelde sergilenen şampiyonluk kupası ve Türkiye Kupası'na taraftarlar yoğun ilgi gösterirken kupayla fotoğraf çektirip, özçekim de yaptılar.

'HEDEFİMİZ 4. KUPA'
Başkan , Konya'daki şampiyonluk gecesinde G.Saray'ın bir ruh, inanış ve birbirini sahiplenen insanlar topluluğu olduğunu söyledi. Göreve geldiklerinden itibaren taraftar desteğini arkalarında hissettilerini vurgulayan Cengiz, " Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız. 16 ay içinde 3 kupa aldık. İnanıyorum ki 7 Ağustos'ta 'da 4. kupayı da kaldırırız" dedi.

  1. 20.6.2019
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