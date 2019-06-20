Kupalar Konya’da

2018-19 sezonunu çifte kupayla kapatan G.Saray'da Konya Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk gecesinde büyük coşku vardı. Sarı-kırmızılılar, 22. Süper Lig şampiyonluğu ve 18. Türkiye Kupası ile buluşmanın mutluluğunu yaşadılar. Otelde sergilenen şampiyonluk kupası ve Türkiye Kupası'na taraftarlar yoğun ilgi gösterirken kupayla fotoğraf çektirip, özçekim de yaptılar.

'HEDEFİMİZ 4. KUPA'

Başkan Mustafa Cengiz, Konya'daki şampiyonluk gecesinde G.Saray'ın bir ruh, inanış ve birbirini sahiplenen insanlar topluluğu olduğunu söyledi. Göreve geldiklerinden itibaren taraftar desteğini arkalarında hissettilerini vurgulayan Cengiz, " Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız. 16 ay içinde 3 kupa aldık. İnanıyorum ki 7 Ağustos'ta Ankara'da 4. kupayı da kaldırırız" dedi.