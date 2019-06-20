Juan Mata Manchester United'da kaldı

Galatasaray'ın gündemindeki Juan Mata'dan kötü haber geldi... İspanyol oyuncu, kulübü Manchester United ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcu kısa süre önce Cimbom'un gündemine girmişti ancak iş imza aşamasına gelmemişti. 2014 yılında Manchester United'a transfer olan Mata'nın kontratı sezon sonu bitmişti.