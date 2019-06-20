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20 Haziran 2019, Perşembe
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'da kaldı

Juan Mata Manchester United'da kaldı

'da hareketliliği devam ediyor. Galatasaray'ın gündemindeki 'dan kötü haber geldi... İspanyol oyuncu, kulübü ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

'ın gündemindeki 'dan kötü haber geldi... İspanyol oyuncu, kulübü ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcu kısa süre önce Cimbom'un gündemine girmişti ancak iş imza aşamasına gelmemişti. 2014 yılında Manchester United'a olan Mata'nın kontratı sezon sonu bitmişti.

  1. 20.6.2019
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