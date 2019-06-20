Galatasaray'dan futbol eğitimine yatırım
Galatasaray ile İsviçre merkezli eğitim kurumu Football Business Academy (FBA) arasında kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalandı.
Galatasaray Kulübü, İsviçre merkezli eğitim kurumu Football Business Academy (FBA) ile kapsamlı bir iş birliği anlaşması yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iş birliğiyle Galatasaray Kulübünün çalışanlarının, FBA'nın Futbol İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı'na kayıt olma şansını yakalayacağı ve küresel anlamda futbol endüstrisindeki deneyimlerini artırma konusunda yetki sahibi olacağı belirtildi.
İki kuruluşun ayrıca, staj fırsatlarını ve stratejik konuları belirlemek için de bir iş birliği içerisinde olacağı kaydedildi.
- 20.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Galatasaray'dan futbol eğitimine yatırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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