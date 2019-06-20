Galatasaray'dan bildiri "Ali Koç art niyetli"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta sonu kulübünün mali genel kurulunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Futbol Federasyonu'ndan (TFF) aldığı tazminatı eleştirmişti. Koç'un sözlerine tepki gösteren Galatasaray da dün konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Kulübün resmi sitesinden yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi: "Teknik direktörümüz Fatih Terim ile TFF arasındaki ihtilaf, mahkemelerce incelenmiş ve netice olarak hocamız haklı bulunarak tazminat alacağına hükmedilmiştir. Bu aşamada söz konusu hukuki ihtilafı tartışmak abesle iştigal olup yargı organlarınca karara bağlanmış kesin yargı kararlarına saygısızlıktır."

'HUKUKİ BİLGİDEN YOKSUN'

"Teknik direktörümüzün mahkeme kararı ile hüküm altına alınan alacağı, sözleşmeden kaynaklanan cezai şart alacağıdır. Bakiye süre ücret alacağı değildir. Fatih Terim ile kulübümüz arasında akdedilen sözleşme bedelinin, hükmedilecek tazminat tutarına bir etkisi söz konusu değildir. Kaldı ki mahkemece ceza tutarından tenkisat yapılmak suretiyle hüküm kurulmuştur. Üstelik bahse konu tazminat tutarının tamamı Fatih Terim tarafından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanmıştır. Söz konusu açıklamalar, hukuki bilgi ve temelden yoksun olup, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetlidir."

ÖZTÜRK ADAY OLACAK

Cimbom'da kulisler hareketli. Mustafa Cengiz muhalifleri olası seçim için adaylarını belirledi. G.Saray'da bir grup kongre üyesi, seçim olması halinde Metin Öztürk'ün adaylığında birleşti. Bir dönem GSYİAD başkanlığı da yapan Öztürk, Dursun Özbek'in listesinde seçime girmişti. Öztürk'ün de bu yakın ilgiden memnun olduğu ve çalışmalara başladığı kaydedildi.