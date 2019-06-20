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20 Haziran 2019, Perşembe
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Diagne’de peşin ısrarı

Diagne’de peşin ısrarı

,? 'nin tarifesini belirledi. Senegalli futbolcuyu 13 milyon euro'ya eden sarı-kırmızılı yönetim, Diagne'ye talip olan ekiplerinden de bonservis ücretini peşin alma amacında.

, 'nin tarifesini belirledi. Senegalli futbolcuyu 13 milyon euro'ya eden sarı-kırmızılı yönetim, Diagne'ye talip olan ekiplerinden de bonservis ücretini peşin alma amacında. 15 milyon euro fiyat biçen yönetim, 10 milyon euro'sunun peşin olarak ödenmesini istiyor.
  1. 20.6.2019
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