Diagne’de peşin ısrarı
Galatasaray,? Mbaye Diagne'nin tarifesini belirledi. Senegalli futbolcuyu 13 milyon euro'ya transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, Diagne'ye talip olan Suudi Arabistan ekiplerinden de bonservis ücretini peşin alma amacında.
- 20.6.2019
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