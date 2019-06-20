Babel kıpır kıpır!
Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Ryan Babel, imza atmak için gün sayıyor. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Hollandalı yıldızın imza töreninden de para kazanmayı planladığı öğrenildi.
Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Ryan Babel, imza atmak için gün sayıyor. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Hollandalı yıldızın imza töreninden de para kazanmayı planladığı öğrenildi. Aslan'dan imza parasıyla birlikte 3.5 milyon euro kazanacak olan yıldız futbolcu, Galatasaray'a atacağı imzayı da ilk resmi instagram hesabından paylaşıp kazanç sağlamayı hedefliyor.
LAZİO'NUN GÖZDESİ YUNUS AKGÜN?
Cimbom'un genç yıldızı Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin gözdesi. Geçen sezon A takımda şans bulmaya başlayan 18 yaşındaki futbolcu için Lazio'nun ısrarcı davrandığı öğrenildi. Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 20 resmi karşılaşmaya çıkan genç yıldız, 4 gol, 1 asistle oynadı.
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