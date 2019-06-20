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20 Haziran 2019, Perşembe
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Adem Büyük Galatasaray'a doğru

'da sürpriz bir gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızıllılar yurtiçi ve yurtdışında birçok isimle temas halinde iken tecrübeli oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı.

'da sürpriz bir gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızıllılar yurtiçi ve yurtdışında birçok isimle temas halinde iken tecrübeli oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı.

Detaylar birazdan...
  1. 20.06.2019
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