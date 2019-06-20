Adem Büyük Galatasaray'a doğru
Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızıllılar yurtiçi ve yurtdışında birçok isimle temas halinde iken tecrübeli oyuncu Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaştı.
Detaylar birazdan...
- 20.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Adem Büyük Galatasaray'a doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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