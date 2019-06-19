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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Welbeck operasyonu

Şampiyon , dünyaca ünlü İngiliz golcü için gözünü kararttı: Yıllık 3.5 milyon euro + bonuslar...

Dünyaca ünlü bir forvet transferi ile Şampiyonlar Ligi'nde gol yollarında sorun yaşamak istemeyen şampiyon , için tüm şartları zorlama kararı aldı. ile sözleşmesi sona eren, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılılarla masaya oturdu ve yıllığı 5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme istedi. Taraftarın 'Come to Galatasaray' mesajları yağdırdığı İngiliz golcünün bu isteğine yönetim başka bir teklifle karşılık verdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Welbeck'e yıllığı 3.5 milyon euro'dan 3 senelik anlaşma önerdi. Ayrıca bonuslar da masaya sürüldü. İlk görüşmede anlaşma olmasa da iki taraf da kapıları kapatmadı. Yönetim, tecrübeli futbolcu ile temaslarına devam edecek, gerekirse fiyat biraz daha artırılacak. 'in ısrarla istediği Welbeck için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Ada'ya gidip işi bitirmeye çalışacak.
  1. 19.6.2019
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