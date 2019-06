Welbeck operasyonu

Dünyaca ünlü bir forvet transferi ile Şampiyonlar Ligi'nde gol yollarında sorun yaşamak istemeyen şampiyon Galatasaray Welbeck için tüm şartları zorlama kararı aldı. Arsenal ile sözleşmesi sona eren, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılılarla masaya oturdu ve yıllığı 5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme istedi. Taraftarın 'Come to Galatasaray' mesajları yağdırdığı İngiliz golcünün bu isteğine yönetim başka bir teklifle karşılık verdi.Sarı-kırmızılı yönetim, Welbeck'e yıllığı 3.5 milyon euro'dan 3 senelik anlaşma önerdi. Ayrıca bonuslar da masaya sürüldü. İlk görüşmede anlaşma olmasa da iki taraf da kapıları kapatmadı. Yönetim, tecrübeli futbolcu ile temaslarına devam edecek, gerekirse fiyat biraz daha artırılacak. Fatih Terim 'in ısrarla istediği Welbeck için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Ada'ya gidip işi bitirmeye çalışacak.