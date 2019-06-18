Yeni formalar satışta
Galatasaray'ın klasik parçalı forma tasarımıyla modern ve sofistike detayların buluştuğu yeni iç saha forması satışa çıktı. Sarı kırmızılı futbolcular, UEFA şampiyonluğunun 20'nci yılı olması dolayısıyla o sene giyilen formadan esinlenilen tasarımla gelecek sezon sahalarda ter dökecekler.
BU FORMALAR TERLETMİYOR
Formada terleme hissini en aza indiren "vapor knit" teknolojisi kullanıldı. Forma kiti, oyuncu hareket ettiğinde ona kolaylık sağlayacak teknolojiye sahip kırmızı şort ve çoraplarla tamamlandı.
- 18.6.2019
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