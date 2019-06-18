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18 Haziran 2019, Salı
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Yeni formalar satışta

Yeni formalar satışta

'ın klasik parçalı forma tasarımıyla modern ve sofistike detayların buluştuğu yeni iç saha forması satışa çıktı. Sarı kırmızılı futbolcular, şampiyonluğunun 20'nci yılı olması dolayısıyla o sene giyilen formadan esinlenilen tasarımla gelecek sezon sahalarda ter dökecekler.

'ın 2019-2020 sezonunda iç sahada giyeceği klasik parçalı forma satışa sunuldu. Galatasaray'ın Kupası şampiyonluğunun 20. yılı dolayısıyla 1999-2000 sezonunda giyilen formalardan esinlenilerek hazırlanan tasarımda, geçmişten ilham alıp yeni başarılara koşmak isteyen takım temsil edildi. Formanın içine "İlklerin ve enlerin takımı" yazısı işlendi.

BU FORMALAR TERLETMİYOR
Formada terleme hissini en aza indiren "vapor knit" teknolojisi kullanıldı. Forma kiti, oyuncu hareket ettiğinde ona kolaylık sağlayacak teknolojiye sahip kırmızı şort ve çoraplarla tamamlandı.
  1. 18.6.2019
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