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18 Haziran 2019, Salı
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VIP satışları dün başladı

VIP satışları dün başladı

'da 'nin kombine satışları için resmi açıklama vardı. 'ın iç sahada oynayacağı maçlar için VIP koltuk yenileme dönemi dün başladı.

'da 'nin kombine satışları için resmi açıklama vardı. 'ın iç sahada oynayacağı maçlar için VIP koltuk yenileme dönemi dün başladı. Bu arada VIP koltuk satın alacak taraftarların Galatasaray logolu passolig kartları olma zorunluluğu var.
  1. 18.6.2019
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